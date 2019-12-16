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15:03 16.12.2019

Разминирование территории Калиновского арсенала завершено

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Разминирование территории Калиновского арсенала завершено

 Поверхностное разминирование технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки (Винницкая обл.), полностью завершено, сообщил командир воинской части полковник Николай Батюк информагентству Минобороны Украины "АрмияInform".

"Он отметил, что обезвреживание остатков взрывоопасных предметов, не подлежащих транспортировке, закончилось", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Сейчас на технической территории работает специальная группа специалистов-саперов, которая проводит проверку качества разминирования.

"Специалисты, входящие в состав группы, не принимали участия в разминировании. То есть это независимая команда специалистов. Они по квадратам проверяют местность и дают заключения о качестве проведенного разминирования", - рассказал командир.

В то же время полковник Батюк заметил: плановая утилизация пороха и боеприпасов, которые исчерпали ресурс хранения и непригодны к применению, продлится еще около года. Их будут утилизировать согласно плану, на специально оборудованных площадках.

Как сообщалось, вечером 26 сентября 2017 года на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны. В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.

Теги: #калиновка #боеприпасы #разминирование
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