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14:03 16.12.2019

Мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта - глава Миграционной службы

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Мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта - глава Миграционной службы

Глава Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк заявляет, что конституционная норма о "едином гражданстве" в Украине сохранится, но предполагается отмена требования о выходе из иного гражданства для получения украинского паспорта.

"Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта. Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор", - сказал он в интервью интернет изданию "Европейская правда", опубликованном в понедельник.

Он отметил, что первый шаг в этом направлении уже сделан, а именно - президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную Раду.

"Этот документ, вероятно, еще предстоит дискутировать в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом", - подчеркнул Соколюк.

В то же время, глава ГМС отметил, что если государство хочет интегрировать новых граждан в украинское общество, то должна быть сертифицированная проверка знания истории и украинского языка.

"Нужны курсы, которые будут выдавать сертификат государственного образца. Потому что сейчас формально такое требование есть, но на практике приносят справки из какой-то школы о том, что лицо знает украинский язык на достаточном уровне для общения. А когда проводим проверку, то выясняется, что школа этой справки не выдавала, нигде ее не регистрировали, а лицо вообще украинского не понимает", - констатировал он.

Кроме проверки знаний истории и языка, по мнению Соколюка, необходимо ввести присягу.

"Сейчас присяги гражданина Украины нет! Поэтому это наше предложение, и оно нашло отражение в президентском проект изменений в закон о гражданстве. Если вы являетесь гражданином Украины от рождения, то, вероятно, присягу принимать не нужно. А если лицо принимает украинское гражданство по другим статьям, в том числе для тех, у кого это уже не первое гражданство, это - очень нужная процедура", - добавил глава Миграционной службы.

Также он отметил, что за нарушение присяги можно наказать, в том числе и лишением гражданства.

Как сообщалось, 13 декабря президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", предусматривающий, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.

Теги: #процедура #гражданство #миграционная_служба
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