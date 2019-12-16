Аграрии 17 декабря выйдут на главные автомагистрали в 8 областях Украины в знак протеста против земельной реформы

Аграрии 17 декабря в знак протеста против предложенной модели земельной реформы с возможностью концентрировать в одних руках большие массивы земли, выйдут на главные автомагистрали Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Согласно сообщению организатора акции протеста общественного союза "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР), начало акции запланировано на 10 утра.

Места проведения акций: Херсонская область: левый берег Днепра, за Каховской ГЭС. Трасса Р47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, 74 км; Полтавская область: автодорога М-03, вблизи с.Чутово Чутовского р-на; Харьковская область: автодорога М-03, вблизи с.Коротич Песочинского р-на; Одесская область: автодорога М-05 (трасса Е-95), вблизи с.Демидовка Любашевского р-на, (заправка Socar).

Кроме того, протесты запланированы в Одесской области: автодорога М-15, с.Киринички Измаильского р-на; Кировоградской области: автодорога М-12, вблизи пгт Новоархангельск (кафе "Застава"); Черкасской области: автодорога М-05 (трасса Е-95), близ Жашкова (поворот на с.Тихий Хутор); Житомирской области: автодорога Е583, вблизи с.Осикове Бердичевского р-на; Хмельницкой области: с.Прибужское Хмельницкого р-на (автодорога М-12, Е-50).