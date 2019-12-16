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09:57 16.12.2019

ЕС ждет от следующей конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

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ЕС ждет от следующей конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

 

 Европейский союз разочарован результатами завершившейся в Мадриде 25-й Международной конференции ООН по климату (СОР25) и надеется, что в будущем году на COP26 в Глазго страны представят долгосрочные стратегии сокращения выбросов.

"Вызывает разочарование, что после многих лет напряженной работы, особенно в течение последних двух недель, мы не смогли прийти к согласию по статье 6, предусматривающей стимулы для сокращения выбросов сейчас и в будущем, не подрывая целостности окружающей среды", - говорится в распространенном в воскресенье в Брюсселе заявлении финского председательства Совета ЕС и Еврокомиссии.

Однако, отмечается в нем, ЕС считает, что конференция подошла к соглашению гораздо ближе, чем раньше. Это может стать основой для будущих обсуждений.

Кроме того, ЕС глубоко обеспокоен тем, что конференция не смогла достичь соглашения о прозрачности, несмотря на исключительную важность этого вопроса для выполнения Парижского соглашения.

ЕС напомнил, что в минувшую пятницу на саммите в Брюсселе был представлен "Зеленый пакт для Европы" - дорожная карта включения климатических действий во все направления своей политики. Его участники обязались добиться климатической нейтральности ЕС к 2050 году.

"В этом контексте мы не можем поддержать глобальные правила, которые подорвали бы целостность окружающей среды и повернули бы нас назад, вместо того, чтобы идти вперед", - подчеркивается в заявлении.

Но, по словам его авторов, "это еще не конец истории". Следующий год должен стать годом растущих амбиций. К COP26 в Глазго страны должны обновить свои национальные цели и представить долгосрочные стратегии в соответствии с целями Парижа - в Евросоюзе к этому готовы.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование итогами завершившейся в Мадриде конференции.

"Я разочарован результатами конференции ООН по изменению климата (COP25). Международное сообщество утратило важную возможность показать возросшее стремление к сокращению последствий климатических изменений, адаптации и финансированию борьбы с климатическим кризисом", - написал он в "Твиттере".

"Но мы не должны сдаваться. И я не сдамся", - добавил Гутерриш.

Участники конференции в воскресенье после споров и нескольких безуспешных попыток в конце концов согласовали финальный документ. В итоговом заявлении они призвали государства принимать меры для выполнения условий Парижского соглашения по климату от 2015 года, однако конкретных мер и шагов в этом документе не прописано.

Также в заявлении, распространенном по итогам COP25, содержится призыв к мировому сообществу оказывать помощь развивающимся странам в этой сфере и поднять планки своих собственных климатических целей.

Конференция проходила 2-13 декабря 2019 года в Мадриде, при этом принятие финального документа затянулось примерно на 40 часов.

Теги: #климат #ес #выбросы #оон
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