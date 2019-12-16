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08:04 16.12.2019

Нардепа из фракции "Слуга народа" избили двое неизвестных возле подъезда его дома

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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко сообщил, что в воскресенье вечером двое неизвестных совершили разбойное нападение на него возле подъезда его дома, он связывает нападение с его политической деятельностью.

"Сегодня, возвращаясь домой, в родном городе Сумы, меня возле подъезда напали двое молодых в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", - написал нардеп Ананченко на своей странице в Фейсбуке.

Он заявил, что "любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии".

При этом Ананченко отметил, что политсила "Слуга народа" всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле.

Нардеп выразил надежду на быструю и непредвзятую реакцию правоохранительных органов.

Теги: #нападение #нардеп #сумы #украина #слуга_народа
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