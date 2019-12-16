События

07:08 16.12.2019

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

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Незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", -  говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ осуществили 1 обстрел вблизи Лебединского - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов неподалеку Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, дважды у Крымского - из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов, в районе Хутора Свободного - из автоматических гранатометов, неподалеку Светлодарска - из СПГ и автоматических гранатометов, вблизи Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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