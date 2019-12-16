События

06:28 16.12.2019

На пожаре в частном доме в Запорожье погибли два человека

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В Запорожье во время пожара в частном доме погибла 75-летняя женщина и ее 41-летний сын.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, 14 декабря, в 13:20 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по переулку Водонапорному Коммунарского района Запорожья.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в жилом доме горят мебель, домашние вещи и перекрытия на общей площади 80 кв.м.

"Во время тушения пожарные обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Ими оказались 75-летняя хозяйка дома и ее 41-летний сын", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 14:40 спасатели локализовали пожар, а в 16:00 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Причину пожара устанавливают. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Теги: #жертвы #украина #пожар #запорожье
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