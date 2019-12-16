В Харькове мужчина устроил стрельбу во время конфликта

В Харькове произошел конфликт, в ходе которого один из его участников открыл огонь из травматического пистолета, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

Предварительно установлено, что 15 декабря около 2:00 на улице Волонтерской между компанией из двух мужчин и женщины возник словесный конфликт с молодым человеком, который шел с матерью. Ссора переросла в драку, во время которой 25-летний мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону компании.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты пневматического оружия.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.