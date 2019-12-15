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19:00 15.12.2019

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в воскресенье

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Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в воскресенье

В течение суток воскресенья, 15 декабря, боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие коварных обстрелов противником один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке.

Как отмечается, все 6 обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В частности, неподалеку Луганского и Крымского – из станковых противотанковых гранатометов, дважды у Крымского - из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов, в районе Хутора Свободного – из автоматических гранатометов, вблизи Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов, вблизи Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, сообщается, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной.

"Режим "тишины" соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 2094 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно с обеих сторон дороги проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста оказывают людям медицинскую помощь", - подчеркнули в штабе.

Также стабильная обстановка и выполнение режима "тишины" наблюдаются и на участках разведения №2 и №3.

Теги: #всу #оос #обстрел #ордло
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