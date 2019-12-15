Плавдок со списанной подлодкой затонул в Севастополе

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в одной из бухт Севастополя в ночь на воскресенье, сообщил агентству осведомленный источник.

"Сегодня ночью в Южной бухте затонул плавдок ПД-16. В нем находилась списанная подводная лодка Б-380", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подлодка уже всплыла и находится на плаву. Собеседник агентства считает, что причина затопления - техническое состояния дока.

Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Юг" очевидцы, с берега видно, что плавдок затонул не полностью, его верхняя часть - несколько метров - находится на поверхности. При этом всплывшая подлодка накренена. К этому месту уже подошел буксир, который устанавливает ограждение. Разлива нефтепродуктов не наблюдается.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Его назначение - доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.

В доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 - ранее "Горьковский комсомолец" проекта 641Б "Сом", спущенный на воду в 1982 году.

Это второе ЧП с подводными лодками за неделю. 12 декабря сообщалось, что выведенная из состава Тихоокеанского флота дизельная подлодка частично затонула по пути на утилизацию в Приморском крае. Инцидент произошел по пути из Владивостока в Находку в месте, где глубина составляет 47 метров. При этом длина самой субмарины - 72 метра.