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07:20 15.12.2019

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие обстрелов боевиков в субботу на Донбассе – штаб ООС

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Боец ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие обстрелов боевиков в субботу на Донбассе – штаб ООС

В течение субботы, 14 декабря, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, и еще раз уже с начала текущих суток, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на переговорах лидеров "Нормандской четверки" в постоянном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил… Вследствие этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 7.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела.

"С начала этих суток российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сводке.

Теги: #потери #сводка #донбасс
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