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02:02 15.12.2019

Вашингтон планирует возобновить санкции в отношении иранского ядерного объекта в Фордо

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Вашингтон планирует возобновить санкции в отношении иранского ядерного объекта в Фордо

Администрация США в воскресенье намерена возобновить санкции в отношении иранского ядерного объект в Фордо.

"США отменят исключения из санкций для этого объекта 15 декабря 2019 года", - заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео журналистам в Вашингтоне.

Помпео пояснил, что такое решение в Вашингтоне приняли в связи тем, что Тегеран недавно объявил о возобновлении работ по обогащению урана в Фордо.

"Правильный уровень обогащения урана для крупнейшей в мире страны-спонсора терроризма - ноль", - отметил госсекретарь США.

Иранские специалисты в начале ноября вывели уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 4,5%.

Решение по Фордо стало четвертым шагом Ирана по сокращению ядерных обязательств. Президент Ирана Хасан Рухани отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".

В рамках ядерной сделки с Ираном Фордо должен быть перепрофилирован российской стороной в центр по производству медицинских изотопов. На прошлой неделе топливная компания ГК "Росатом" - АО "ТВЭЛ" объявила о том, что останавливает работы на этом объекте.

Для возобновления этих работ будет необходимо остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести тщательную очистку помещения и оборудования, отмечалось в сообщении компании.

Теги: #санцкии #сша #иран
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