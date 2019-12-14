Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине

В субботу в 13:15 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение от работников Национальной полиции о необходимости помощи в поиске двух мужчин, которые провалились под лед в озере в селе Хотяновка, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в Киевской области.

"К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение 10-го Государственно пожарно-спасательного отряда г.Вышгород. По прибытию были проведены поисковые работы и доставлены тела 2-х мужчин к берегу", - говорится в обнародованном в субботу вечером на сайте ГСЧС сообщении.