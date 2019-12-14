Студия Warner Bros. запускается с проектом фильма-ужасов "Лавкрафт"

Сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс станут продюсерами хоррора "Лавкрафт" (Lovecraft) для студии Warner Bros., сообщает Hollywood Reporter.

"Лавкрафт" - экранизация одноименного графического романа Ганса Родионоффа и Кита Гиффена.

Как пишет издание, создатели нового проекта задаются вопросом, что если ужасы, которые придумал Говард Филлипс Лавкрафт, на самом деле не вымысел, а правда?

Действие картины будет разворачиваться в 1920-е годы, и монстры в нем несомненно появятся.

Режиссером выступит Карин Кусама, постановщик лент "Эон Флэкс" и "Тело Дженнифер", она же - сопродюсер.

Сценарной адаптацией займутся Фил Хэй и Мэтт Манфреди, работавшие с Кусамой на "Эон Флэкс".

Даты выхода "Лавкрафта" и кастинг еще не определены.

Говард Филлипс Лавкрафт - американский писатель, творивший на стыке хоррора, фантастики и фэнтези, придумал собственный уникальный мир. Его стиль получил название "лавкрафтовские ужасы" и оказал влияние не только на современную литературную фантастику, но и на кино Голливуда.

Центр повествования Лавкрафта составляют "мифы Ктулху" - произведения, объединённые своеобразной общей мифологией. Само имя "Ктулху" родилось в рассказе "Зов Ктулху" 1928 года, там его носит одно из придуманных божеств.

При этом "Мифы Ктулху" - литературная вымышленная вселенная, созданная не только Лавкрафтом, но и детально разработанная другими авторами как при жизни писателя, так и после его смерти. Термин "Мифы Ктулху" введён Августом Дерлетом для описания наследия "учителя" в "Стране Лавкрафта".

В Мифах Ктулху оставили свой след: Фрэнк Лонг, Роберт Говард, Роберт Блох, Генри Уайтхед - группа, называемая "Кругом Лавкрафта", а также Стивен Кинг.

Космогония Лавкрафта - не жёсткая заданная система, а представляет собой своего рода подвижную конструкцию.

В Мифах Ктулху постоянно подчёркивается неуместность человечества перед лицом космического ужаса. Люди с их ограниченными способностями не могут осознать Вселенную, и это обреченно приводит их к безумию. В отношении непознанного Лавкрафт оставляет лишь запутанные намеки, давая читателю свободу для фантазии.

Многие книги Лавкрафта легли в основу хоррор-фильмов, часто малобюджетных, категории "В".

Среди экранизаций: "Умри, монстр, умри!" (в основе: "Цвет из иных миров"), 1965; "Проклятие" ("Цвет из иных миров"), 1987;

"Воскресший" ("Случай Чарльза Декстера Варда"), 1991; "В пасти безумия" ("Хребты безумия" и др), 1994, - фильм ужасов, снятый Джоном Карпентером, основан не только на произведениях Лавкрафта, но и книгах Стивена Кинга.

"Книга мёртвых",1993. Фильм представляет собой сборник киноновелл, снятых международной командой режиссёров. Вдохновение они черпали в разных рассказах Лавкрафта, в том числе: "Крысы в стенах", "Шепчущий во тьме", "Холодный воздух".

"Гемоглобин" ("Затаившийся страх"), 1997; "Реаниматор" ("Герберт Уэст - реаниматор") 1985; "Дагон" ("Тень над Иннсмаутом"), 2001; "Цвет из тьмы" (все тот же "Цвет из иных миров"), 2008. "Зов Ктулху", 2005. Это кино стилизовано под немые чёрно-белые фильмы 1920-х годов.