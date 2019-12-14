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14:32 14.12.2019

Пограничники не пустили в Украину прилетевшую из Стамбула российскую журналистику телеканала НТВ

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Пограничники не пустили в Украину прилетевшую из Стамбула российскую журналистику телеканала НТВ

В субботу утром в аэропорту "Борисполь" (Киев) пограничники отказали журналистке одного из российских телеканалов в пересечении границы из-за незаконного посещения Крыма, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман", - сказано в сообщении.

В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда в Крым, что потом подтвердила и гражданка РФ.

В то же время, как сообщает российский телеканал "НТВ", сегодня в Киев не пустили их корреспондента Александру Тонких.

Так, за нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.

В ведомстве отметили, что вчера утром пограничники не пропустили в Украину еще одного российского журналиста, представителя того же телеканала.

"Всего с начала года выявлено более 5тыс.фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. По ст.204-2 КУоАП в отношении нарушителей составлено более 4,2тыс. админпротоколов", - говорится в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #рф #нтв
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