В Киевской области полиция задержала банду разбойников во время нападения на предпринимателя

Правоохранители в одном из сел Киевской области задержали четырех человек во время совершения нападения на дом предпринимателя, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Около 19.00 в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, которое впоследствии применили, лицо скрывали под балаклавой, а одеты были в специальные тактические костюмы", - сказано в сообщении.

Так, полицейские Житомирской области в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанного группировки в течение определенного периода, поскольку имели основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, на месте происшествия полицейские задержали четырех человек. Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители г.Киева и Киевской области.

"У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.187 (разбой), ч.3 ст.186 (грабеж), ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Криминал процессуального кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства злоумышленников. Подозреваемые сейчас под арестом.