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11:58 14.12.2019

Боевики не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО - украинская сторона СЦКК

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Боевики не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО - украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не пускают представителей СММ ОБСЕ на неподконтрольные правительству Украины территории, в том числе и к участкам разведения сил и средств, заявляет украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

"Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением", - сказано в сообщении операции Объединенных сил на странице штаба в Фейсбуке.

Однако украинская сторона СЦЦ отмечает, что вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ежедневно отказывают СММ в доступе на неподконтрольные правительству Украины территории и к участкам разведения сил и средств.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 13 декабря 2019 года представители вооруженных формирований Российской Федерации дважды задерживали патрули Миссии на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе н. п. Петровское позволили патрулю Миссии проехать только после 20 минут ожидания; на блокпосту западнее н.п. Верхнешироковское только после примерно часа ожидания", - говорится в сообщении.

Теги: #боевики #обсе #ордло #сцкк
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