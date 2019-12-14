События

09:12 14.12.2019

В районе Севастопольской площади в Киеве 14 декабря ограничат движение транспорта

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В Киеве 14 декабря, в субботу в туннеле под Севастопольской площадью ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В тоннеле (проезд с ул. Лобановского в б-ру Чоколовского) проведут текущие ремонтные работы. Во время работ движение частично ограничат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут выполнять в выходные для меньшего влияния на трафик.

Теги: #киев #севастопольская_площадь #украина #ограничение_движения
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