В районе Севастопольской площади в Киеве 14 декабря ограничат движение транспорта

В Киеве 14 декабря, в субботу в туннеле под Севастопольской площадью ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В тоннеле (проезд с ул. Лобановского в б-ру Чоколовского) проведут текущие ремонтные работы. Во время работ движение частично ограничат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут выполнять в выходные для меньшего влияния на трафик.