В Днепропетровской области спасли мужчину от пожара в квартире

В Днепропетровской области пожарные спасли мужчину от пожара в квартире, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"13-го декабря в 17:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Центральная, города Вольногорск. Огнем повреждены домашние вещи на площади 2 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 17:20 и ликвидировали в 17:22.

К его тушению привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления.