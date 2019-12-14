События

06:42 14.12.2019

Инспектор Харьковской патрульной полиции требовал взятку за непривлечение к админответственности

1 мин читать

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды инспектору управления патрульной полиции Харьковской области (ч3. ст.368 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, правоохранитель остановил автомобиль, водитель которого управлял без технического паспорта автомобиля. Вместо составления протокола об административном правонарушении правоохранитель потребовал $330 за услуги по изготовлению поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства и государственных номерных знаков", - сообщает на официальном сайте ГБР.

Кроме того, по данным досудебного следствия, патрульный, используя служебные базы данных Нацполиции, отыскивал аналогичные модели автомобилей ("двойники"), которые уже имеют государственную регистрацию, и делал аналогичные свидетельства о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки.

По месту жительства подозреваемого были проведены обыски, в ходе которых были изъяты поддельные государственные номерные знаки других транспортных средств, мобильные телефоны, оргтехнику и банковские карточки.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Теги: #взятка #украина #подозрение #харьков #инспектор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:43 14.12.2019
Водитель, который сбил пешехода и скрылся, взят под стражу

Водитель, который сбил пешехода и скрылся, взят под стражу

03:43 14.12.2019
Суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко, главного подозреваемого в деле Шеремета

Суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко, главного подозреваемого в деле Шеремета

23:45 13.12.2019
Чтобы найти заказчиков убийства Шеремета, нужна помощь СБУ и разведки

Чтобы найти заказчиков убийства Шеремета, нужна помощь СБУ и разведки

23:44 13.12.2019
Следствие об убийстве Шеремета располагает гипотезами, кто приводил в действие взрывное устройство, в результате чего погиб журналист

Следствие об убийстве Шеремета располагает гипотезами, кто приводил в действие взрывное устройство, в результате чего погиб журналист

23:31 13.12.2019
Суд арестовал до февраля 2020 года Кузьменко, подозреваемую в деле Шеремета

Суд арестовал до февраля 2020 года Кузьменко, подозреваемую в деле Шеремета

22:52 13.12.2019
При обыске по делу об убийстве Шеремета нашли полуразобранную мину, элемент которой аналогичен части взрывного устройства, приведшего к гибели журналиста

При обыске по делу об убийстве Шеремета нашли полуразобранную мину, элемент которой аналогичен части взрывного устройства, приведшего к гибели журналиста

22:03 13.12.2019
Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране

22:02 13.12.2019
На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

22:01 13.12.2019
Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу

Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу

20:51 13.12.2019
Замруководителя ОП Жовква обсудил с заместителем госсекретаря МИД Польши дальнейшее развитие украинско-польских отношений

Замруководителя ОП Жовква обсудил с заместителем госсекретаря МИД Польши дальнейшее развитие украинско-польских отношений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко, главного подозреваемого в деле Шеремета

Суд арестовал до февраля 2020 года Кузьменко, подозреваемую в деле Шеремета

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране - Пристайко

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает - Пристайко

На ТКГ в среду объявят дату прекращения огня и согласуют новые участки разведения на Донбассе, а также сверят списки для обмена военнопленных

ПОСЛЕДНЕЕ

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в "Крестном отце 2" и "Леоне"

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране - Пристайко

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает - Пристайко

Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу - Пристайко

На ТКГ в среду объявят дату прекращения огня и согласуют новые участки разведения на Донбассе, а также сверят списки для обмена военнопленных

Моралес надеется на получение политического убежища в Аргентине

Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США - Кулеба

Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Трамп назвал процесс импичмента позором для страны

Маруся Зверобой просит Зеленского о личной встрече

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА