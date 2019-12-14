Инспектор Харьковской патрульной полиции требовал взятку за непривлечение к админответственности

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды инспектору управления патрульной полиции Харьковской области (ч3. ст.368 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, правоохранитель остановил автомобиль, водитель которого управлял без технического паспорта автомобиля. Вместо составления протокола об административном правонарушении правоохранитель потребовал $330 за услуги по изготовлению поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства и государственных номерных знаков", - сообщает на официальном сайте ГБР.

Кроме того, по данным досудебного следствия, патрульный, используя служебные базы данных Нацполиции, отыскивал аналогичные модели автомобилей ("двойники"), которые уже имеют государственную регистрацию, и делал аналогичные свидетельства о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки.

По месту жительства подозреваемого были проведены обыски, в ходе которых были изъяты поддельные государственные номерные знаки других транспортных средств, мобильные телефоны, оргтехнику и банковские карточки.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции.