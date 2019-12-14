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03:43 14.12.2019

Суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко, главного подозреваемого в деле Шеремета

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Суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко, главного подозреваемого в деле Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года ветерану АТО и музыканту Андрею (Riffmaster) Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Антоненко Андрея Сергеевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 08.02.2020 года", - зачитал решение судья.

Ранее судьи Печерского районного суда Киева Сергей Вовк озвучил меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко по аналогичному подозрению в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Теги: #шеремет #антоненко #арест #украина #суд
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