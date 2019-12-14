События

01:49 14.12.2019

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в "Крестном отце 2" и "Леоне"

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Американский актер, продюсер и сценарист Дэнни Айелло умер в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни, сообщила в инстаграме представитель актера Трейси Миллер.

"От имени семьи Айелло с глубокой скорбью сообщаю, что Дэнни Айелло, любимый муж, отец, дедушка, актер и музыкант скончался вчера после непродолжительной болезни. Семья просит уединения в это время", - написала она.

Дэнни Айелло родился 20 июня 1933 года в Нью-Йорке. Карьеру в кино он начал в 35 лет, успев до этого прослужить три года в американской армии и поработать в Нью-Йорке грузчиком и диктором на автовокзале, отмечает THR. У него остались жена и четверо детей.

За всю карьеру Айелло исполнил около 90 ролей. Наиболее известен актер по фильмам "Крестный отец 2", в котором он сыграл мафиози Тони Розато, "Леон" (мафиози Тони), "Однажды в Америке" (шеф полиции Винсент Айелло) и многих других. В 1990 году Айелло был номинирован на Оскар за лучшую роль второго плана в фильме "Делай, как надо". Он сыграл роль хозяина пиццерии Спайка Ли.

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