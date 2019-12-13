Чтобы найти заказчиков убийства Шеремета, нужна помощь СБУ и разведки

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что для определения заказчиков убийства известного журналиста Павла Шеремета необходима помощь Службы безопасности и главного управления разведки.

"Чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь, мне не хватит Генеральной прокуратуры - нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я сегодня уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности", - сказал Аваков в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером в пятницу.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.