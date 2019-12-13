Следствие об убийстве Шеремета располагает гипотезами, кто приводил в действие взрывное устройство, в результате чего погиб журналист

У следствия в деле об убийстве Павла Шеремета есть предположения, кто приводил в действие взрывное устройство, установленное на машине, в которой ехал журналист, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Я вам сейчас покажу маленькую фотографию, мы вчера об этом не говорили. Это девушка в парике, в специальных очках. Потом она выходит из другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку. У нас есть гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно", - сообщил Аваков в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером в пятницу.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что фигуранты преступления рассчитывали на прикрытие спецслужб, украинских или иностранных, Аваков сказал: "Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему своему покровителю, который их должен вытащить и защитить".

Он подчеркнул, что преступление было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно".

"Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли (машин, припаркованных в районе преступления - ИФ). Это сложнейшее техническое преступление", - отметил министр.