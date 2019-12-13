События

23:44 13.12.2019

Следствие об убийстве Шеремета располагает гипотезами, кто приводил в действие взрывное устройство, в результате чего погиб журналист

1 мин читать
Следствие об убийстве Шеремета располагает гипотезами, кто приводил в действие взрывное устройство, в результате чего погиб журналист

У следствия в деле об убийстве Павла Шеремета есть предположения, кто приводил в действие взрывное устройство, установленное на машине, в которой ехал журналист, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Я вам сейчас покажу маленькую фотографию, мы вчера об этом не говорили. Это девушка в парике, в специальных очках. Потом она выходит из другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку. У нас есть гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно", - сообщил Аваков в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером в  пятницу.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что фигуранты преступления рассчитывали на прикрытие спецслужб, украинских или иностранных, Аваков сказал: "Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему своему покровителю, который их должен вытащить и защитить".

Он подчеркнул, что преступление было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно".

"Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли (машин, припаркованных в районе преступления - ИФ).  Это сложнейшее техническое преступление", - отметил министр.

Теги: #шеремет #гипотезы #украина #аваков #следствие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:45 13.12.2019
Чтобы найти заказчиков убийства Шеремета, нужна помощь СБУ и разведки

Чтобы найти заказчиков убийства Шеремета, нужна помощь СБУ и разведки

23:31 13.12.2019
Суд арестовал до февраля 2020 года Кузьменко, подозреваемую в деле Шеремета

Суд арестовал до февраля 2020 года Кузьменко, подозреваемую в деле Шеремета

22:52 13.12.2019
При обыске по делу об убийстве Шеремета нашли полуразобранную мину, элемент которой аналогичен части взрывного устройства, приведшего к гибели журналиста

При обыске по делу об убийстве Шеремета нашли полуразобранную мину, элемент которой аналогичен части взрывного устройства, приведшего к гибели журналиста

22:03 13.12.2019
Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране

22:02 13.12.2019
На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

22:01 13.12.2019
Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу

Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу

20:51 13.12.2019
Замруководителя ОП Жовква обсудил с заместителем госсекретаря МИД Польши дальнейшее развитие украинско-польских отношений

Замруководителя ОП Жовква обсудил с заместителем госсекретаря МИД Польши дальнейшее развитие украинско-польских отношений

20:02 13.12.2019
Мать Шеремета о задержании подозреваемых в убийстве сына: Очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди

Мать Шеремета о задержании подозреваемых в убийстве сына: Очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди

19:04 13.12.2019
В отводе судьи Вовка адвокатам Кузьменко отказано

В отводе судьи Вовка адвокатам Кузьменко отказано

17:39 13.12.2019
Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал до февраля 2020 года Кузьменко, подозреваемую в деле Шеремета

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране - Пристайко

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает - Пристайко

На ТКГ в среду объявят дату прекращения огня и согласуют новые участки разведения на Донбассе, а также сверят списки для обмена военнопленных

Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране - Пристайко

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает - Пристайко

Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу - Пристайко

На ТКГ в среду объявят дату прекращения огня и согласуют новые участки разведения на Донбассе, а также сверят списки для обмена военнопленных

Моралес надеется на получение политического убежища в Аргентине

Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США - Кулеба

Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Трамп назвал процесс импичмента позором для страны

Маруся Зверобой просит Зеленского о личной встрече

Экоактивистка Грета Тунберг берет перерыв в своей деятельности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА