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22:02 13.12.2019

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране - Пристайко

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Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране - Пристайко

Власти Украины вносят изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей стране, и таким образом Киев выполняет Минские соглашения в части конституционной реформы, в основе которой лежит децентрализация власти, подчеркивает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В пятницу вечером в эфире телеканала "Интер" отвечая на вопрос о том, необходимо ли Украине менять свою Конституцию, чтобы закрепить договоренности "Нормандской четверки" в Париже, глава МИД сказал: "В Минских договорённостях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договорённостям, которые были. И это то, о чем сказал (президент Украины Владимир – ИФ) Зеленский, что мы все равно идём на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине".

Говоря о позиции РФ по этому поводу, министр сказал: "Российская сторона предлагает упрощённый вариант, так как они себе видят идеальный вариант для них - изменения в Конституцию".

Как сообщалось, 12 декабря в эфире одного из телеканалов президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию страны подразумевают ту децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.

"В "Минске" четко записано, что изменения в Конституцию Украины – всё, что связано с децентрализацией. Сейчас мы готовим пакет законов о децентрализации, вы это знаете, на всей территории Украины. То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязательства. Да, немного другая формулировка, но мне кажется, что, в принципе, она подходит", - сказал он.

Зеленский считает, что ему в этом вопросе удалось убедить Германию и Францию. "Что касается Российской Федерации, будет сложно. Все видели. В этом вопросе тоже будет очень-очень сложно", - указал он.

13 декабря Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу. Вместе с тем, по состоянию на вечер пятницы текст законопроекта отсутствует.

Теги: #децентрализация #конституция
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