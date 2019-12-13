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20:46 13.12.2019

Моралес надеется на получение политического убежища в Аргентине

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Моралес надеется на получение политического убежища в Аргентине

Бывший президент Боливии Эво Моралес Айма рассчитывает на то, что Аргентина предоставит ему политическое убежище, сообщил в эфире аргентинского телеканала TN24 глава аргентинского МИД Фелипе Сола.

По его словам, "Моралес чувствует себя в Аргентине более комфортно, нежели в Мексике", которая предоставила ему политическое убежище первоначально после того, как он был вынужден покинуть страну после отставки в ноябре.

Моралес прибыл в Аргентину накануне после краткого посещения Кубы, где он прошел медицинское обследование у группы кубинских врачей, которые работали с ним в Боливии.

Двое детей Моралеса прибыли в Аргентину в конце ноября.

В понедельник в Аргентине прошла церемония инаугурации нового президента страны Альберто Фернандеса, который ранее с гордостью заявлял о дружбе с Моралесом.

В связи с прибытием бывшего боливийского президента в Аргентину глава МИД Боливии Карин Лонгарик выразила надежду на то, что "Аргентина будет твердо следовать принципам и правилам предоставления убежища и соблюдать права беженца".

"То, что было в Мексике, где он (Моралес) имел свободный доступ к микрофону и к ведению политической деятельности, не должно повториться", - сообщила Лонгарик на пресс-конференции в Ла-Пасе.

Обстановка в Боливии обострилась после выборов главы государства. Президентские выборы состоялись в Боливии 20 октября, победителем на них был объявлен действующий глава государства, представитель "Движения к социализму" Эво Моралес. Он набрал 47% голосов избирателей и был объявлен победителем, так как обеспечил себе отрыв в 10 процентных пунктов от основного соперника - выдвиженца партии "Гражданское сообщество" Карлоса Месы, за которого отдали голоса 36,51% избирателей.

Меса и его сторонники заявили о фактах мошенничества, отказались признавать итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. На этом фоне в стране активизировалось протестное движение, во многих городах произошли потасовки между сторонниками и противниками Моралеса, а также столкновения с полицией. Лидеры оппозиции призвали к проведению бессрочной всеобщей забастовки.

10 ноября глава Организации американских государств Луис Альмагро получил доклад экспертов, наблюдавших за выборами в Боливии. В нем были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества, из-за чего Альмагро призвал Моралеса провести повторное голосование. В ответ Моралес объявил о планах смены всего состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии и проведения внеочередных всеобщих выборов. Однако позже в тот же день после призыва командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана Моралес объявил об отставке и вскоре покинул Боливию, уехав в Мексику, которая предоставила ему убежище.

Вслед за президентом в отставку подали представители всего высшего руководства страны - вице-президент, председатели обеих палат парламента, губернаторы департаментов и алькальды (главы администраций) основных городов Боливии.

В сложившейся ситуации, согласно конституции, власть в стране перешла ко второму вице-председателю сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес. Она - член "Демократического общественного движения", выступающего в жесткой оппозиции к "Движению к социализму".

Преемственность власти в стране на чрезвычайном заседании было необходимо подтвердить депутатам парламента. Они должны были юридически оформить отставку Моралеса и переход властных полномочий ко временному президенту страны Аньес. Составляющие две третьих депутатского корпуса сторонники "Движения к социализму" отказались принимать участие в чрезвычайном заседании. В итоге Аньес, сославшись на соответствующую статью конституции и на чрезвычайную ситуацию, объявила себя временным президентом Боливии. В ее полномочия входило формирование основных органов власти в стране, а также проведение внеочередных всеобщих выборов в 90-дневный срок.

Моралес назвал такую смену власти в стране утверждением государственного переворота.

Теги: #аргентина #убежище #моралес
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