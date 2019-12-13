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20:31 13.12.2019

Трамп назвал процесс импичмента позором для страны

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Трамп назвал процесс импичмента позором для страны

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал процедуру импичмента позором для страны, сообщает Белый дом.

"Не было сделано ничего плохого. Использовать право импичмента на эту чепуху - позор для нашей страны", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он также заявил о желании узнать информатора, сообщение которого о предмете разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стало причиной для разбирательств.

Ранее в пятницу юридический комитет палаты представителей конгресса США утвердил два пункта обвинений в отношении Трампа.

Первое из них охарактеризовали как злоупотребление властью.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Конгрессмены-демократы отмечали, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам необходимых документов.

Теперь эти пункты обвинения будут вынесены на голосование полного состава палаты представителей. Так конгрессмены определят, следует ли объявлять импичмент Трампу.

Ожидается, что это голосование пройдет в среду или четверг на следующей неделе.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении его от власти в январе.

Между тем, в сенате большинство мест удерживают соратники Трампа по Республиканской партии.

Во вторник председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США демократ Джерри Надлер заявил, что в отношении Трампа официально выдвинуты два основных обвинения.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Теги: #реакция #трамп #обвинения
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