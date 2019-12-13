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20:21 13.12.2019

Экоактивистка Грета Тунберг берет перерыв в своей деятельности

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Экоактивистка Грета Тунберг берет перерыв в своей деятельности

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила в пятницу о том, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата, сообщили в пятницу западные СМИ.

"Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как необходимо отдохнуть", - заявила Тунберг журналистам в Турине.

Тунберг прибыла в Турин на поезде, где выступила с речью на школьной забастовке "Пятницы ради будущего".

"Мы собираемся оказать давление на тех, кто находится у власти, мы собираемся убедиться, что они будут действовать и возьмут ответственность", - заявила Тунберг.

За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался лично генсек ООН Антониу Гуттерриш, а также, например, актер Арнольд Шварценеггер.

Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на ГА ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте. Однако сменный экипаж летел в Нью-Йорк на самолете.

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 16-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".

Теги: #перерыв #экоактивистка
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