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20:14 13.12.2019

Грузинский премьер отверг критику оппозиции в связи с его выступлением на саммите ГУАМ в Киеве на русском языке

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Грузинский премьер отверг критику оппозиции в связи с его выступлением на саммите ГУАМ в Киеве на русском языке

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает не серьезной критику в его адрес со стороны представителей оппозиции по поводу его выступления на саммите Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в Киеве на русском языке.

"Это международная организация, язык определяет протокол, а во-вторых, это была просьба принимающей стороны и все премьер-министры выступали на русском языке", - сказал премьер журналистам в пятницу.

По его словам, представители оппозиции подобными упреками пытаются перенести внимание от важных вопросов, таких как стратегическое сотрудничество Грузии и Украины, на "непонятные формулы".

"Это все вызывает улыбку. С нашей стороны устраивать демарш в этой части (из-за русского языка) было бы не то что неуместным, а контрпродуктивным и помешало бы достигнуть тех результатов, которые мы сегодня достигли с украинской стороной", - сказал Гахария.

Глава грузинского правительства также прокомментировал последние события в парламенте Грузии, где накануне нескольким депутатам понадобилась медицинская помощь из-за разлитой в зале заседаний предположительно активистами одной из оппозиционных организаций неизвестной жидкости.

"К сожалению, в нашем политическом процессе появились политические хулиганы, которые где-то разливают жидкость, потом чтобы эту тему перекрыть начинают говорить о языке, на котором выступал премьер", - сказал Гахария.

"Они обычные политические хулиганы, которые не разобрались что такое уличная политика и что такое парламентский политический процесс. Их место в уличной политике и, думаю, некоторым из них придется долго жить в палатках, а некоторым участвовать в акциях. Это их политическое решение", - отметил премьер Грузии.

Теги: #реакция #грузия #критика #премьер
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