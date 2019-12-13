Грузинский премьер отверг критику оппозиции в связи с его выступлением на саммите ГУАМ в Киеве на русском языке

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает не серьезной критику в его адрес со стороны представителей оппозиции по поводу его выступления на саммите Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в Киеве на русском языке.

"Это международная организация, язык определяет протокол, а во-вторых, это была просьба принимающей стороны и все премьер-министры выступали на русском языке", - сказал премьер журналистам в пятницу.

По его словам, представители оппозиции подобными упреками пытаются перенести внимание от важных вопросов, таких как стратегическое сотрудничество Грузии и Украины, на "непонятные формулы".

"Это все вызывает улыбку. С нашей стороны устраивать демарш в этой части (из-за русского языка) было бы не то что неуместным, а контрпродуктивным и помешало бы достигнуть тех результатов, которые мы сегодня достигли с украинской стороной", - сказал Гахария.

Глава грузинского правительства также прокомментировал последние события в парламенте Грузии, где накануне нескольким депутатам понадобилась медицинская помощь из-за разлитой в зале заседаний предположительно активистами одной из оппозиционных организаций неизвестной жидкости.

"К сожалению, в нашем политическом процессе появились политические хулиганы, которые где-то разливают жидкость, потом чтобы эту тему перекрыть начинают говорить о языке, на котором выступал премьер", - сказал Гахария.

"Они обычные политические хулиганы, которые не разобрались что такое уличная политика и что такое парламентский политический процесс. Их место в уличной политике и, думаю, некоторым из них придется долго жить в палатках, а некоторым участвовать в акциях. Это их политическое решение", - отметил премьер Грузии.