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20:02 13.12.2019

Мать Шеремета о задержании подозреваемых в убийстве сына: Очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди

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Мать Шеремета о задержании подозреваемых в убийстве сына: Очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди

Мать убитого журналиста Павла Шеремета Людмила сообщила, что узнала о брифинге относительно расследования убийства ее сына случайно и опасается, чтобы в деле не пострадали невинные.

"Я ничего не знаю. Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд. Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди. Павла, его не вернешь ... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить", - сказала Людмила Шеремет в интервью изданию "Радио Свобода", опубликованном в пятницу, отвечая на вопрос, верит ли она, что задержанные имеют отношение к преступлению

Она также отметила, что накануне брифинга представители украинских силовых структур с ней не связывались.

"О брифинг я узнала совершенно случайно. А вообще года два не было никаких контактов - ни на меня не выходили, ни я никого не беспокоила", - рассказала она.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Теги: #шеремет #мать #комментарий
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