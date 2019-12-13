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19:51 13.12.2019

Прокуратура сообщила депутату Херсонского облсовета о подозрении за вымогательство

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Прокуратура сообщила депутату Херсонского облсовета о подозрении за вымогательство

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении депутату Херсонского областного совета VII созыва, который накануне был задержан за вымогательство.

"Досудебным расследованием установлено, что депутат Херсонского облсовета требовал у жителя Херсонской области более 200 тыс. грн, путем угроз уничтожения имущества его близких родственников, один из которых проживает на временно оккупированной территории полуострова. От потерпевшего сначала требовал возвращения вроде 170 тыс. грн, а в дальнейшем увеличил эту сумму до 214 тыс. грн", - сообщает прокуратура АРК в пятницу.

В свою очередь пресс-служба Нацполиции проинформировала, что правоохранители провели комплекс следственно-оперативных мероприятий для документирования преступной группы, деятельность которой непосредственно контролировал депутат Херсонского облсовета.

"В 90-х годах он (депутат – ИФ) был членом организованной преступной группы "Сейлем", которая долгое время работала на территории полуострова и специализировалась на совершении особо тяжких преступлений", - отметили в полиции.

Как установили полицейские, депутат вместе со своим родственником, привлекая других лиц, организовали "схему выбивания" несуществующих долгов из сотрудников собственного предприятия. В случае отказа, пользуясь связями в криминальной среде, они угрожали "должникам" физической расправой.

Так, депутату сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство),

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому", - говорится в сообщении.

Теги: #херсон #подозрение #депутат
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