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19:48 13.12.2019

СБУ разоблачила завербованного ФСБ РФ бывшего украинского военного

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СБУ разоблачила завербованного ФСБ РФ бывшего украинского военного

Военная контрразветка блокировала попытку Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации получить информатора в украинских войсках, сообщает пресс-служба СБУ.

"Крымский "псевдопатриот" оказался в Харьковской области, где должен был собирать сведения военного характера по обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории региона", - сказано в сообщении.

Так, в начале 2019 года бывший военнослужащий ВСУ, который после событий 2014 года остался проживать на полуострове, вернулся на материковую Украину для восстановления на военной службе.

"Старший офицер подразделения Воздушных сил после аннексии полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах Вооруженных сил агрессора. Перебежчик успел получить гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентство, подконтрольное ФСБ РФ", - отметили в СБУ.

Отмечается, что выполнить задание мужчина не успел, потому сразу же был обнаружен военной контрразведкой. По результатам проверки ему было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе.

Теги: #сбу
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