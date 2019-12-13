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19:04 13.12.2019

В отводе судьи Вовка адвокатам Кузьменко отказано

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В отводе судьи Вовка адвокатам Кузьменко отказано

Судья Светлана Шапутько отказала в отводе судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, посчитав заявление об отводе необоснованным.

"Заявление об отводе (судьи - ИФ) следует оставить без удовлетворения", - сказала судья Шапутько.

В зале суда соответствующее решение сопровождалось криками "Ганьба!".

В связи с этим судья Вовк продолжит рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Кузьменко.

Как сообщалось, защита волонтера и детского медика Юлии Кузьменко заявила об отводе судьи Печерском районном суде Киева Сергея Вовка, в заседании по избранию меры пресечения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, в ответ тот взял самоотвод.

Ранее в пятницу судья Вовк зачитал решение Печерского суда об избрании для другой подозреваемой в деле убийства Шеремета медсестры Яны Дугарь меры пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Заседание по избрании меры пресечения Кузьменко проходило в открытом режиме. В начале заседания судья удовлетворил прошение защиты, чтобы Кузьменко во время заседания находилась возле адвоката.

В зале находились депутат Украины фракция "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич, которая заявила о намерениях взять Кузьменко на поруки. Также на поруки подозреваемую готовы взять депутаты 8-го созыва Натальи Веселова, Оксана Корчинская и Николай Величкович, а также еще ряд других лиц, в частности, сотрудников и руководителей медицинских учреждений.

Согласно тексту подозрения, Кузьменко была непосредственным исполнителем убийства, а именно прикрепила взрывное устройство под автомобиль Шеремета. Следствие просит взять Кузьменко под стражу.

Теги: #шеремет #вовк #суд
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