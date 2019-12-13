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19:06 13.12.2019

В Харькове может быть создана Аллея олимпийских чемпионов

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В Харькове может быть создана Аллея олимпийских чемпионов

Городской голова Харькова Геннадий Кернес и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка обсудили возможность создания в Центральном парке культуры и отдыха им.Горького Аллеи олимпийских чемпионов.

"Мы стараемся по всей стране распространить эту идею (Аллеи олимпийских чемпионов - ИФ), и особенное место здесь занимает Харьков, ведь у вас есть 45 олимпийских чемпионов и призеров за всю историю олимпийского движения современности", - цитирует Бубку пресс-служба Харьковского горсовета.

Кернес сообщил, что городские власти уже рассматривают такую идею.

"У нас есть примерный визуальный проект, как это может выглядеть. Мы думаем над тем, чтобы в спортивном секторе парка Горького обустроить такую аллею", - сказал Кернес.

Теги: #аллея #создание #харьков
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