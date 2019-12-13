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18:14 13.12.2019

Штаб ООС: РФ систематически игнорирует взятые на себя на "нормандском" саммите обязательства по прекращению огня

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Штаб ООС: РФ систематически игнорирует взятые на себя на "нормандском" саммите обязательства по прекращению огня

С начала суток пятницы, 13 декабря, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции", - говорится в сводке на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил. Еще один обстрел позиций ВСУ зафиксирован в районе ответственности ОТГ "Север".

"Сегодня, 13 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - информируют в ООС.

Теги: #всу #оос #нарушения #обстрелы #донбасс #нормандский_формат
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