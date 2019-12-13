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16:42 13.12.2019

Судья Вовк взял самоотвод на процессе о мере пресечения Антоненко, подозреваемому в деле об убийстве Шеремета

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Судья Вовк взял самоотвод на процессе о мере пресечения Антоненко, подозреваемому в деле об убийстве Шеремета

Защита ветерана АТО Андрей Антоненко заявила об отводе судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на заседании по избранию меры пресечения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, в ответ тот взял самоотвод.

Заседание проходило в пятницу в открытом режиме. В начале заседания защита заявила об отводе судьи, а тот в свою очередь удовлетворил прошение.

"Для рассмотрения заявления об отводе следственного судьи по делу суд откладывается. Сотрудник суда вам сообщит о следующем заседании по этому поводу, относительно решения по заявлениям об отводи судье Вовка", - сообщил сам судья Вовк.

До этого защита волонтера и детского медика Юлии Кузьменко также заявила об отводе судьи Вовка, в заседании по избранию меры пресечения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, в ответ тот взял самоотвод.

Ранее в пятницу судья Вовк зачитал решение Печерского суда об избрании для другой подозреваемой в деле убийства Шеремета медсестры Яны Дугарь меры пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Теги: #шеремет #отвод #подозреваемые #дело #судья
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