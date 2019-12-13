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16:41 13.12.2019

Швейцария продлила на год заморозку активов Януковича

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Швейцария продлила на год заморозку активов Януковича

Федеральный совет Швейцарии продлил превентивное замораживание счетов бывшего президента Украины Виктора Януковича еще на год, сообщает посольство Швейцарии в Украине на странице в Твиттере.

"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебной сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в 2014 году Швейцария заморозила активы В.Януковича на сумму в размере CHF70 млн.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии 9 декабря 2016 года сообщал о том, что замораживание украинских активов в размере CHF70 млн было продлено на год решением Федерального совета и истекало в феврале 2018 года.

В ведомстве тогда поясняли, что Федеральный закон о замораживании и реституции незаконных активов, принадлежащий иностранным политически разоблаченным лицам (FIAA), вступивший в силу 1 июля 2016 года, регулирует продолжительность замораживания и ежегодных расширений. Расширение возможно, если сотрудничество в рамках взаимной правовой помощи является плодотворным.

19 декабря 2018 года Федеральный совет Швейцарии постановил продлить на один год замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему лиц.

Теги: #швейцария #счета #янукович
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