Во Львове полицейского задержали за вымогательство взятки в 3 тыс. евро от призывника

Инспектора управления кадрового обеспечения главного управления Нацполиции во Львовской области задержали сотрудники СБУ и ГБР за вымогательство взятки от призывника, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"3 тысячи евро вымогал инспектор управления кадрового обеспечения Главного управления Нацполиции во Львовской области от призывника за содействие в уклонении от воинской службы", – указано в сообщении.

Задержали его сразу после получения взятки в центре города. Судя по обнародованным СБУ фото, задержание происходило неподалеку от здания ГУ Нацполиции во Львовской области.

По данным СБУ, указанный сотрудник полиции совместно с должностным лицом одного из районных военкоматов "наладили механизм получения неправомерной выгоды от призывников – за несколько тысяч евро они "признавали" их не годными к службе".

Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).