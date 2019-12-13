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16:12 13.12.2019

ВАКС по заявлению адвоката Порошенко обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

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ВАКС по заявлению адвоката Порошенко обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по заявлению адвоката лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игоря Голованя в интересах Порошенко.

Об этом говорится в тексте постановления, которое вынес следственный судья Сергей Мойсак на заседании ВАКС в пятницу.

Речь идет о совершении, в частности, но не исключительно, директором Государственного бюро расследований (ГБР) Романом Трубой, руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом, его заместителем Андреем Смирновым ряда преступлений. Их предварительная квалификация - ч.2 ст.344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), по чч.1 и 2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием), ч.2 ст.387 (разглашении данных предварительного расследования) и покушении на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) Уголовного кодекса Украины.

Таким образом суд, частично удовлетворил жалобу Голованя о бездеятельности сотрудников НАБУ, "которая состоит в невнесении ведомостей об уголовном правонарушении в ЕРДР". При этом судья считает, что требование заявителя обязать сотрудников НАБУ начать досудебное расследование не подлежит отдельному судебному рассмотрению, так как, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, досудебное расследование начинается с момента внесения сведений о правонарушении в ЕРДР, говорится в постановлении.

Постановление не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, 19 ноября в телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Украины Владимира Зеленского об открытии конкретных дел.

Сам Труба заявляет, что обнародованные аудиозаписи не соответствуют действительности и являются провокацией.

Фракция "Европейская солидарность" потребовала создания в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента Украины в работу правоохранительных органов и отстранения от должностей фигурантов разговоров, в том числе, руководителя Офиса президента Андрея Богдана, заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, генерального прокурора Руслана Рябошапки, директора ГБР Трубы.

Головань также рассказал, что подал в НАБУ и Генпрокуратуру заявление "об опубликованных вероятных разговорах господина директора (ГБР Трубы – ИФ) с господами Богданом и Смирновым". При этом он отметил, что "НАБУ не слишком настроено расследовать, но никуда не денется".

Теги: #заявление #вакс #набу #богдан #труба #порошенко
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