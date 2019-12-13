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15:51 13.12.2019

Полковника Ноздрачова отстранили от службы на время служебного расследования из-за политических высказываний

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Полковника Ноздрачова отстранили от службы на время служебного расследования из-за политических высказываний

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование касательно высказываний политического характера полковника Алексея Ноздрачова, сделанных 12 декабря во время круглого стола в информагентстве "Укринформ".

"На время проведения служебного расследования начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка в ВСУ на странице в Facebook.

Как сообщалось в СМИ, 12 декабря во время круглого стола на тему "Национальная стойкость: новые подходы в решении старых проблем" в Киеве Ноздрачов, отвечая на вопрос журналистки о создании площадки по примирению ветеранов и боевиков, на которых может быть распространена амнистия, заявил, что "украинские военные и военные русские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегрируются очень быстро".

"Кроме национальной идеи существуют военные традиции. Понять друг друга военному-россиянину и военному-украинцу, даже если они были врагами, проще. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются. Праворадикализм сейчас выпущен безконтрольно, и нет государственной политики по реинтеграции этих ветеранов, а иногда и не всегда ветеранов и не всегда людей, заботящихся о безопасности государства, в государственную политику", - заявил Ноздрачов.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что высказывания полковника "оценочные и субъективные" и не совпадают с позицией ВСУ.

"Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения", - подчеркивается в комментарии Генштаба.

Также в Генштабе пообещали провести служебное расследование и дополнительно сообщить о результатах.

Теги: #всу #военные #амнистия #высказывания
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