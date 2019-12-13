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15:20 13.12.2019

Суд отправил под домашний арест подозреваемую в деле убийства Шеремета Дугарь

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Суд отправил под домашний арест подозреваемую в деле убийства Шеремета Дугарь

 Печерский районный суд Киева избрал для подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

"Ходатайство о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для подозреваемой Дугарь Яны Сергеевны удовлетворить", - зачитал решение судья.

По его словам, ей запрещено покидать свое место проживания в пгт Новомосковск Днепропетровской области до 8 февраля 2020 года.

Кроме того, суд постановил, что Дугарь должна сдать все документы для выезда за границу.

Заседание проходило в открытом режиме. На этом настаивала как сама подозреваемая, так и ее защита, сославшись на частичное раскрытие материалов следствия днем ранее и общественный резонанс дела. Прокуроры предлагали сделать заседание закрытым, однако судья отклонил их ходатайство.

В ходе заседания сторона обвинения запросила для Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Защита же просила полностью отказать в данном прошении о мере пресечения, так как, по их мнению, оно не обосновано. В частности, они заявили, что фотография Дугарь, которая находится в материалах дела, была якобы сделана в период, когда подозреваемая находилась за границей.

Перед этим народный депутат Украины фракция "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич заявила о намерениях взять Дугарь на поруки. Зинкевич также опубликовала в Facebook справку об участии Дугарь в АТО на момент, когда было совершено убийство Шеремета.

Теги: #шеремет #подозреваемая #суд
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