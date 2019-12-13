Филарет анонсировал форум в защиту "Киевского патриархата"

Форум "В защиту Киевского патриархата" пройдет в столице Украины 20 декабря, сообщил почетный патриарх Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) Филарет.

"Мы собрались сегодня накануне форума, который пройдет 20 декабря 2019 года в Украинском доме. Тема этого форума - за украинский, за киевский патриархат", - сказал Филарет на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, защищать Киевский патриархат необходимо, поскольку "силы, и внешние и внутренние, направлены на уничтожение Киевского патриархата".

Почетный патриарх также отметил, что участники форума обратятся к народу. "Но кроме этого мы обращаемся и к президенту, как гаранту Конституции, сохранить религиозную свободу в Украине. Раз в Украине свобода религий, то Киевский патриархат с регистрации снимать невозможно", - подчеркнул Филарет.

По его мнению, снятие с регистрации Киевского патриархата - это нарушение свободы совести и сделано это было незаконно.

"Кроме того, мы намерены обратиться и к мировой общественности, в частности, к ОБСЕ по правам человека, обратиться к Организации Объединенных Наций тоже по правам человека, чтобы защитить наши религиозные права", - сказал Филарет.

По его словам, цель таких обращений – "возвратить регистрацию Киевскому патриархату". "Мы просим и министерство культуры, возвратить нам эту регистрацию, и просим президента, чтобы он способствовал верховенству закона", - добавил Филарет.

Как сообщалось, в последнее время Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает сушествовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

20 июня, Собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП). Патриарх Филарет (Денисенко) допустил существование в Украине трех православных Церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

В ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный Синод ПЦУ на заседании в понедельник принял решение, согласно которому почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией. Почетный патриарх Филарет может в письме на имя митрополита Епифания обратиться к Священному Синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения в ПЦУ.

Одна в декабре синод УПЦ (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Почетный патриарх Филарет также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.