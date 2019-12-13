События

14:59 13.12.2019

Филарет анонсировал форум в защиту "Киевского патриархата"

3 мин читать
Филарет анонсировал форум в защиту "Киевского патриархата"

Форум "В защиту Киевского патриархата" пройдет в столице Украины 20 декабря, сообщил почетный патриарх Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) Филарет.

"Мы собрались сегодня накануне форума, который пройдет 20 декабря 2019 года в Украинском доме. Тема этого форума - за украинский, за киевский патриархат", - сказал Филарет на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, защищать Киевский патриархат необходимо, поскольку "силы, и внешние и внутренние, направлены на уничтожение Киевского патриархата".

Почетный патриарх также отметил, что участники форума обратятся к народу. "Но кроме этого мы обращаемся и к президенту, как гаранту Конституции, сохранить религиозную свободу в Украине. Раз в Украине свобода религий, то Киевский патриархат с регистрации снимать невозможно", - подчеркнул Филарет.

По его мнению, снятие с регистрации Киевского патриархата - это нарушение свободы совести и сделано это было незаконно.

"Кроме того, мы намерены обратиться и к мировой общественности, в частности, к ОБСЕ по правам человека, обратиться к Организации Объединенных Наций тоже по правам человека, чтобы защитить наши религиозные права", - сказал Филарет.

По его словам, цель таких обращений – "возвратить регистрацию Киевскому патриархату". "Мы просим и министерство культуры, возвратить нам эту регистрацию, и просим президента, чтобы он способствовал верховенству закона", - добавил Филарет.

Как сообщалось, в последнее время Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает сушествовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

20 июня, Собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП). Патриарх Филарет (Денисенко) допустил существование в Украине трех православных Церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

В ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный Синод ПЦУ на заседании в понедельник принял решение, согласно которому почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией. Почетный патриарх Филарет может в письме на имя митрополита Епифания обратиться к Священному Синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения в ПЦУ.

Одна в декабре синод УПЦ (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Почетный патриарх Филарет также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

Теги: #филарет #церковь #упц_кп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 10.12.2019
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент объявил голодовку до решения вопроса украинской церкви на полуострове

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент объявил голодовку до решения вопроса украинской церкви на полуострове

10:09 06.12.2019
Митрополит Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти четко обозначить роль священника в Украинской армии

Митрополит Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти четко обозначить роль священника в Украинской армии

18:53 05.12.2019
Филарет станет главой миссии в составе УПЦ (ПЦУ) – Синод церкви

Филарет станет главой миссии в составе УПЦ (ПЦУ) – Синод церкви

09:54 02.12.2019
В Киевской области нашелся священник, которого более суток искали 120 полицейских

В Киевской области нашелся священник, которого более суток искали 120 полицейских

21:02 25.11.2019
Греческие парламентарии высказались против полного разделения государства и церкви

Греческие парламентарии высказались против полного разделения государства и церкви

16:30 25.11.2019
Всеукраинский совет церквей решительно осуждает надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве

Всеукраинский совет церквей решительно осуждает надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве

14:31 20.11.2019
Епифаний просит Зеленского принять меры относительно намерений оккупационной власти в Крыму уничтожить храмы ПЦУ - заявление

Епифаний просит Зеленского принять меры относительно намерений оккупационной власти в Крыму уничтожить храмы ПЦУ - заявление

14:41 14.11.2019
В Минкультуры намерены в ближайшее время активизироваться по решению вопроса о переименовании УПЦ (МП)

В Минкультуры намерены в ближайшее время активизироваться по решению вопроса о переименовании УПЦ (МП)

13:17 11.11.2019
Суд отменил решения о запрете ликвидационной комиссии совершать действия в отношении УПЦ-КП

Суд отменил решения о запрете ликвидационной комиссии совершать действия в отношении УПЦ-КП

15:41 08.11.2019
Германия вручила пастору, давшему приют активистам Майдана в 2013-2014, орден за заслуги

Германия вручила пастору, давшему приют активистам Майдана в 2013-2014, орден за заслуги

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Территория Киева увеличится на 2,7 тыс. га - до 85,351 тыс. га – решение Киевсовета

Судья, избиравший меру пресечения детскому врачу Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, взял самоотвод

ВАКС по заявлению адвоката Порошенко обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

Полковника Ноздрачова отстранили от службы на время служебного расследования из-за политических высказываний

СБУ предотвратила контрабанду в Россию запчастей для военных самолетов

ПОСЛЕДНЕЕ

Территория Киева увеличится на 2,7 тыс. га - до 85,351 тыс. га – решение Киевсовета

Судья, избиравший меру пресечения детскому врачу Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, взял самоотвод

ВАКС по заявлению адвоката Порошенко обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

Полковника Ноздрачова отстранили от службы на время служебного расследования из-за политических высказываний

СБУ предотвратила контрабанду в Россию запчастей для военных самолетов

Суд отправил под домашний арест подозреваемую в деле убийства Шеремета Дугарь

Знаю Антоненко с 2017 года, готов общаться со следствием – Кривонос о расследовании дела Шеремета

Верховной Раде предложат создать ВСК по расследованию событий Иловайской и Дебальцевской операций

Найдено тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"

Апелляционный суд оставил в силе штраф Сытнику за незадекларированный отдых в Ровненской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА