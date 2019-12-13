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14:51 13.12.2019

Верховной Раде предложат создать ВСК по расследованию событий Иловайской и Дебальцевской операций

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Верховной Раде предложат создать ВСК по расследованию событий Иловайской и Дебальцевской операций

Участники рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников обратились в Верховную Раду с предложением создать Временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования событий, которые происходили во время Иловайской и Дебальцевской операций.

Соответствующее решение было принято на заседании группы 13 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.

Также участники группы прослушали информацию представителей Международного комитета Красного креста (МККК) касательно ведения реестра лиц, пропавших во время боевых действий на востоке Украины.

Заместитель координатора отдела защиты населения МККК в Украине Присцилла Абси сообщила, что комитет получил около 750 обращений от граждан, родственники которых пропали без вести на Донбассе.

Координатор рабочей группы Николай Колесник подчеркнул, что МККК на данный момент является единственной международной организацией, которая может проводить полноценную работу по поиску пропавших и заложников.

"Очень хотелось бы, чтобы международные институты не ограничивались психологической помощью, проведением тренингов. Сегодня вы - единственная организация, которая может влиять на ситуацию там, искать без вести пропавших и заниматься теми, кто находится за решеткой - это гражданские заложники и пленные. Мы очень надеемся на вас", - подчеркнул он.

Теги: #дебальцево #рада #вск #иловайск
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