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14:45 13.12.2019

Найдено тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"

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Найдено тело второго погибшего на "Адмирале Кузнецове"

Спасатели обнаружили на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" тело второго погибшего от пожара, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На второй палубе найдено тело. Личность погибшего еще не установлена", - сказал собеседник агентства.

Расследовать причины пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" будет межведомственная комиссия, в ее работе примет участие Объединенная судостроительная корпорация, сообщили "Интерфаксу" ранее в пятницу в пресс-службе ОСК.

"Рабочую группу от корпорации возглавит вице-президент по военному кораблестроению Владимир Королев. Результаты проверки будут представлены президенту Объединенной судостроительной корпорации Алексею Рахманову ", - говорится в сообщении ОСК. Королев - в недавнем прошлом главком ВМФ России.

В четверг утром на авианосце "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. Его тушили сутки. Пожар возник во время сварочных работ. Погиб военнослужащий-контрактник Северного флота, ищут офицера, который помогал тушить пожар.

По факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил "Интерфаксу" накануне глава ОСК Рахманов. "Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание. Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были. Человеческий фактор", - сказал Рахманов.

 

Теги: #рф #авианосец #адмирал_кузнецов #пожар
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