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14:09 13.12.2019

Апелляционный суд оставил в силе штраф Сытнику за незадекларированный отдых в Ровненской области

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Апелляционный суд оставил в силе штраф Сытнику за незадекларированный отдых в Ровненской области

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об административном взыскании с директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника в виде штрафа за неуказанный в декларации отдых в Ривненской области.

Фото соответствующего решения суда обнародовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

Суд признал Сытника виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков) и наложил штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 3400 грн.

Как сообщалось, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными". "Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить самому", - отметил он.

По его словам, в случае, если Сытник не предоставит документальных опровержений такого заявления работников охотничьего развлекательного комплекса, он, очевидно, будет иметь дело с протоколом о коррупции, который рассматривается судом.

В июле полиция вручила Сытнику административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение им ограничений при получении подарков (в связи с отдыхом на охотничьей базе). Позже в Сарненском райсуде прошел ряд заседаний по рассмотрению этого протокола.

6 сентября Сарненский районный суд Ровненской области признал Сытника виновным и наложил на него штраф. Адвокат чиновника Владислав Кича подал апелляцию.

Теги: #набу #сытник #суд
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