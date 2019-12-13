Боевики обстреляли позиции сил ООС возле Марьинки

Незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины на востоке Украины с полуночи в пятницу, обстреляв позиции Объединенных сил у г.Марьинка Донецкой области, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"Под вражеским огнем из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия оказались наши позиции в районе Марьинки… Боевых потерь в результате этого вражеского обстрела с начала текущих суток нет", - говорится в сообщении.