События

12:42 13.12.2019

Боевики обстреляли позиции сил ООС возле Марьинки

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Боевики обстреляли позиции сил ООС возле Марьинки

Незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины на востоке Украины с полуночи в пятницу, обстреляв позиции Объединенных сил у г.Марьинка Донецкой области, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"Под вражеским огнем из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия оказались наши позиции в районе Марьинки… Боевых потерь в результате этого вражеского обстрела с начала текущих суток нет", - говорится в сообщении.

Теги: #марьинка #минобороны #обстрел #оос
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Интерфакс-Украина
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