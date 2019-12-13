Полиция провела обыск в квартире волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета

В Киеве правоохранители продолжают обыски по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В ночь на 13 декабря был проведен обыск в квартире волонтеров Евгения и Наталии Акастеловых.

Как сообщил Евгений Акастелов на своей странице в Facebook, полицейские прибыли после полуночи. Обыск продолжался до пяти утра.

По итогам обыска правоохранители изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Евгений Акастелов во время Революции достоинства был заместителем командира "Первой сотни". Его жена Наталия оказывает помощь раненым военнослужащим в больницах.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.