Зеленский анонсировал "интересную" стратегию повышения пенсий для украинцев по возрасту, что начнется с наиболее старшей категории пенсионеров

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Киев. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработанной властью программе повышения пенсий для граждан страны по возрасту, что начнется с категории тех, кому за 80 лет.

"Сейчас важная социальная миссия нашей команды: когда нет денег, но нужно увеличить пенсии, минимальные пенсии. Хотя бы для тех людей, которым очень сложно. А количество этих людей большое. У нас действительно есть программа, мы ее разработали. Мы придумали очень интересную стратегию повышения пенсий для людей по возрасту", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский указал, что сначала будут "сильно" повышены пенсии от 400 до 1100 грн тем гражданам, кому за 80 лет. По его словам, таких людей в Украине немало, и на них будет выделено 13 млрд грн в следующем году.

"Потом мы хотим идти и снижать этот показатель: старше 75 лет, старше 70 лет и дальше", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что обязательно будет окончание "эпохи бедности" при его каденции, что обещалось на выборах президента.

"Я уверен, мы это делаем шаг за шагом. Деньги не падают с неба, мы приняли много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизацией, деолигархизацией. Это будет наполнять бюджет. Каждый должен платить в этой стране налоги", - отметил он.