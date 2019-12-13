Аваков уверен, что следствие не ошиблось в деле Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что следствие не ошиблось при установлении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, но оно еще не дало ответы на все вопросы по этому делу.

"Мы провели фазу, когда задержали целую группу и им предъявлены обвинения. Как на наш взгляд, обоснованные, и наши аргументы очень серьезные. Мы поэтому сделали беспрецедентный большой и подробный брифинг. Но у нас нет ответов на все вопросы. Это дело еще не завершено", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Аваков напомнил об участии "королевского эксперта Великобритании, человека номер один в мире по анализу фактов и видеизображений". "Мы здесь достаточно обоснованы и убеждены, что мы не ошиблись", - заявил он.

В то же время Аваков указал, что нет ответов на все вопросы по "механизму взаимодействия", о роли некоторых людей.

При этом министр подчеркнул, что не может сказать всё, что ему известно. "На брифинге было едва ли 5-7%, может быть, 10% информационных фактов, которые мы можем изложить. Думаю, что в этом деле будут еще новости и будет информация", - сказал он.

Аваков также отметил, что подозреваемые в убийстве Шеремета люди, которые были на войне, занимались волонтёрством, хотя кое-кто "наживал дома и машины на этом "бизнесе", не должны бросать тень на всех остальных настоящих патриотов Украины.

"Но если общество позволит себе пропускать ради заслуг на войне соучастие в убийстве или когда вот снайпер застрелил ребенка, то мы будем как общество несостоятельным. Мы же с вами понимаем разницу между настоящим патриотом и человеком, который предлагает выпустить по Киеву четыре кассеты "Града", чтобы "они типа пришли в себя и сменили власть", - подчеркнул он.