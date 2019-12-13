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02:42 13.12.2019

Глава Евросовета официально объявил о продлении антироссийских санкций

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Глава Евросовета официально объявил о продлении антироссийских санкций

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил на саммите Евросоюза важность для ЕС увязки антироссийских экономических санкций с выполнением минских соглашений и объявил о продлении ограничительных мер еще на 6 месяцев.

По его словам, это произошло после информации канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона об итогах "нормандского саммита" в Париже.

"Это была возможность для обмена мнениями о ситуации в регионе, и это была, как вы, конечно, знаете, возможность принять решение о продлении на шесть дополнительных месяцев санкций, так как мы считаем, что выполнение минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным пунктом", - сказал Мишель ночью в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы Европейского совета.

"Относительно этого пункта мы будем очень внимательны и активны в будущем", - заключил глава Евросовета.

Теги: #ес #россия #санкции #подтверждение #экспресс
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